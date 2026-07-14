“Mangia prega ama” con Julia Roberts anche in lingua originale su Rai Movie: la trama

Basata sul bestseller autobiografico di Elizabeth Gilbert, la commedia “Mangia prega ama”, diretta da Ryan Murphy, è proposta martedì 14 luglio su Rai Movie: la trama

Una commedia tratta dall’omonimo libro bestseller autobiografico di Elizabeth Gilbert: è “Mangia Prega Ama”, il film diretto da Ryan Murphy, che Rai Movie propone martedì 14 luglio 2026 in prima serata, alle 21.10.

Liz Gilbert, interpretata da Julia Roberts, è una scrittrice newyorkese che, dopo un doloroso divorzio, intraprende un viaggio all’estero alla ricerca di sé stessa. Temi come la convivialità, la spiritualità e l’amore sono al centro del percorso intrapreso dalla protagonista. I paesi visitati sono l’Italia, l’India e l’Indonesia e ciascuna tappa corrisponde alla riscoperta di una parte di sé. Il cibo, che ha un ruolo centrale nel soggiorno italiano, rappresenta la metafora della riscoperta del piacere di vivere.

Nel cast, accanto a Julia Roberts, ci sono James Franco, Richard Jenkins, Viola Davis, Billy Crudup, Javier Bardem.