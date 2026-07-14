L’uomo picchiato in strada e filmato ha denunciato l’aggressore Giuseppe Barboni

Le forze dell’ordine stanno acquisendo le immagini dell’aggressione

Il cittadino iracheno che lo scorso 11 luglio stava occupando indebitamente la strada, e che è stato poi gettato a terra e picchiato a San Benedetto del Tronto, ha presentato una denuncia nei confronti dell’aggressore Giuseppe Barboni, militante di Futuro Nazionale, che aveva anche pubblicato il video dell’episodio sulla propria pagina Facebook.

Barboni, che si è così giustificato: “Questo iracheno è da mesi che tormenta la città e in sole 24 ore qui ha combinato il delirio più totale. Io, come si può vedere dal video, ero particolarmente tranquillo. Ma lui era da dieci minuti che, per l’ennesima volta, bloccava il traffico e molestava le persone senza motivo”.

L’uomo ha anche presentato un certificato con 14 giorni di prognosi: la procura di Ascoli Piceno aprirà un fascicolo contro Barboni per lesioni personali.