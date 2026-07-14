300 ore e 10.000€ persi tra amministrazione e burocrazia: l’alleanza tra SmartBilly e Tot per la crescita delle imprese italiane

Far crescere un’impresa significa concentrarsi sul proprio business. Nella pratica, però, imprenditori e responsabili amministrativi delle PMI italiane dedicano ancora una parte rilevante del proprio tempo alla gestione di attività operative come contabilità, finanza e utenze, sottraendo risorse ad attività con un impatto diretto sulla crescita aziendale.

A quantificare il peso di queste attività è l’ Area Studi e Ricerche di CNA , secondo cui le PMI italiane dedicano oltre 300 ore all’anno alle sole pratiche burocratiche. Questo gravoso impegno potrebbe tuttavia ridursi di circa il 16% attraverso un’adeguata semplificazione dei processi, in grado di liberare tempo prezioso da destinare a pianificazioni strategiche per il futuro dell’azienda.

Da questa consapevolezza nasce la partnership tra SmartBilly e Tot , che hanno deciso di integrare i rispettivi servizi per fornire una risposta concreta al problema del carico amministrativo. Le due realtà, specializzate l’una nella gestione proattiva e automatizzata delle utenze energetiche e l’altra nell’offerta di servizi finanziari digitali avanzati, hanno avviato una collaborazione con l’obiettivo primario di abbattere la complessità gestionale che grava sulle imprese italiane.

“Parlando ogni giorno con imprenditori e responsabili amministrativi ci siamo resi conto che il problema non è soltanto il costo delle utenze o dei servizi bancari. Il vero problema è il tempo e l’attenzione che queste attività continuano a richiedere. La collaborazione con Tot nasce proprio da una visione comune: permettere alle imprese di dedicare meno energie alla gestione operativa e più energie alla crescita del proprio business” commenta Giovanni Delle Donne, CEO & Co-Founder di SmartBilly.

Dalla gestione dell’energia a quella del denaro, la tecnologia al servizio delle PMI

In un contesto in cui efficienza operativa e controllo dei costi assumono un ruolo sempre più centrale, cresce la richiesta di strumenti capaci di automatizzare attività che fino a oggi hanno richiesto tempo, competenze e interventi manuali.

La collaborazione tra le due startup aiuta le aziende ad abbattere i costi amministrativi, che secondo le stime di Confesercenti pesano mediamente oltre 10.000 euro all’anno per impresa, semplificando i relativi processi di gestione. L’accordo unisce da una parte l’automatizzazione offerta da SmartBilly, che confronta quotidianamente migliaia di offerte sul mercato energetico e gestisce direttamente le pratiche per individuare e mantenere le condizioni più vantaggiose, e dall’altra Tot, che supporta le imprese nella gestione bancaria e finanziaria con strumenti digitali che integrano un conto business completo, carte di debito e di credito e la fatturazione elettronica, il tutto progettato per agevolare i pagamenti, l’operatività e il controllo della liquidità per le PMI italiane.

L’obiettivo condiviso è eliminare il lavoro manuale ripetitivo, fatto di continui monitoraggi e procedure macchinose, che finiscono inevitabilmente per distrarre le figure chiave dalla guida reale dell’impresa.

“In Tot crediamo che ogni imprenditore meriti strumenti che lavorino per lui, non contro di lui. Questa partnership con SmartBilly nasce dalla stessa convinzione: che semplificare la gestione finanziaria e amministrativa non sia un lusso, ma una necessità per chi vuole davvero concentrarsi sulla crescita della propria impresa. Insieme, mettiamo a disposizione delle PMI italiane soluzioni che eliminano la complessità e restituiscono quello che vale di più: il tempo e la chiarezza per decidere” Bruno Reggiani, COO & Co-Founder, Tot.

La partnership mette così la tecnologia al servizio dell’imprenditore, avvicinando il settore fintech e quello energy-tech. Questi due mondi smettono di essere entità isolate per trasformarsi in alleati complementari, capaci di rendere le PMI più efficienti, di ridurre le attività a basso valore aggiunto e così restituire alle aziende tempo ed energie da investire nel proprio core business.