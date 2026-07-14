Incendio in un palazzo di Bruxelles, diversi morti e dispersi

Le autorità belga non hanno ancora stabilito il numero di vittime, ma mancano all’appello sei persone

Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, un complesso residenziale del centro di Bruxelles da poco ristrutturato.

Secondo quanto riportano i media locali, tra i quali Le Soir “alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo”, mentre “sei persone risultano disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle”. Secondo Le Soir “nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell’edificio. L’incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate nel vano ascensore, provocando un incendio al suo interno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Soir (@lesoirbe)

“I vigili del fuoco sono riusciti a trovare una piccola apertura in uno di questi ascensori e lì abbiamo rinvenuto diverse vittime”, ha spiegato Brecht Speybrouck, portavoce dell’Ispettorato del lavoro di Bruxelles, che ha aggiunto: “Non si sa ancora con esattezza di quante persone si tratti. Potrebbe trattarsi delle sei persone date per disperse, ma è anche possibile che ci siano ancora delle persone nell’altro ascensore, o altrove”.

Due persone con ustioni erano già state trasportate all’ospedale militare di Neder-over-Heembeek, e un vigile del fuoco affetto da ipertermia ha dovuto essere curato sul posto.