Il thriller “Shut in” stasera su Rai 4: la trama del film

Un thriller incentrato sull’impotenza di una madre nel difendere la propria figlia. È il film “Shut in” di D.J. Caruso, in onda stasera su Rai 4: la trama

L’alta tensione è protagonista della prima serata di Rai 4 con il film in prima visione “Shut In”, di D.J. Caruso, in onda martedì 14 luglio 2026 alle 21.20. La giovane madre Jessica rimane accidentalmente intrappolata nell’armadio della vecchia casa della nonna che ha ereditato e di cui sta personalmente seguendo i lavori di ristrutturazione. La piccola Lainey non sembra in grado di poterla liberare, finché arriva Rob, ex fidanzato di Jessica con problemi di tossicodipendenza, ma con lui c’è anche il suo amico Sammy, un pedofilo.

La situazione si complica quando sarà proprio Sammy a rimanere in casa con Lainey, mentre Jessica è ancora in trappola. Il regista di cult come “Identità violate” e “Disturbia” dirige un thriller teso e claustrofobico. Nel ruolo della protagonista c’è Rainey Qualley, figlia di Andie McDowell e sorella di Margaret Qualley, mentre a impersonare Sammy c’è Vincent Gallo.