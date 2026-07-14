Il Presidente Mattarella a Parigi per la Festa nazionale francese

Sugli Champs-Élysées anche il presidente ucraino Zelensky
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su invito del Presidente francese Emmanuel Macron, ha assistito a Parigi, insieme ad altri Capi di Stato e di Governo, alla tradizionale parata militare, lungo gli Champs-Élysées, in occasione Festa nazionale della Repubblica Francese.
Anche il presidente ucraino, Volodomyr Zelensky, è stato invitato a partecipare. Presenti anche 35 nazioni della Coalizione dei volenterosi. Durante la parata è stato commemorato il decimo anniversario dell’attentato di matrice islamica sulla Promenade des Anglais a Nizza, avvenuto il 14 luglio 2016.
Il 14 luglio richiama non soltanto la presa della Bastiglia del 1789, ma anche la Festa della Federazione del 14 luglio 1790, organizzata a Parigi per celebrare il primo anniversario della Rivoluzione e riaffermare l’unità della nazione.