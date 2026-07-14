Il film “Una storia senza nome” stasera su Rai 5: la trama

In prima serata su Rai 5 in onda “Una storia senza nome”, una divertente commedia con Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann: la trama

Una serata all’insegna della commedia, quella di Rai 5, martedì 14 luglio 2026 alle 21.25, con il film “Una storia senza nome” di Roberto Andò con Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann.

La casa di produzione cinematografica del dottor Vitelli ha un nuovo socio, il ricco imprenditore siciliano Spatafora. Per impressionarlo, Vitelli convoca in ufficio Alessandro Pes, sceneggiatore di punta della società. L’uomo nasconde un segreto: non è lui a scrivere le sceneggiature ma la timida segretaria di Vitelli, Valeria Tramonti.

A stravolgere la sua riservata esistenza è l’incontro con Rak, un anziano e misterioso sconosciuto che sa molte cose… La storia è ispirata alla Natività di Caravaggio, sottratta dalla mafia nel 1969 dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo e mai ritrovata.