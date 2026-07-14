Il film “Il grande passo” in seconda serata su Rai 5: ecco la trama

Il film “Il grande passo” (2019) diretto da Antonio Padovan e interpretato da Stefano Fresi e Giuseppe Battiston in seconda serata su Rai 5: la trama

Da quando, a sei anni, Dario Cavalieri ha visto in diretta le immagini del primo sbarco sulla Luna, non ha mai smesso di volerci andare. Mario Cavalieri gestisce una ferramenta di quartiere a Roma, fino al giorno in cui la sua esistenza viene sconvolta dallo squillo del telefono. Suo fratello Dario è in prigione per aver cercato di costruirsi da solo un razzo interplanetario. Mario si ritrova a essere l’unico che può occuparsi di quel fratello che ha visto una sola volta in vita sua. I due fratelli, tanto simili fisicamente quanto differenti caratterialmente, si ritroveranno soli di fronte a un’impresa impossibile.

E’ la storia raccontata da Antonio Padovan nel film “Il grande passo” in onda in seconda serata su Rai 5 martedì 14 luglio 2026 alle 23:10.

Oltre a Giuseppe Battiston e Stefano Fresi, per la prima volta insieme sul set, nel cast anche Roberto Citran e Camilla Filippi. Il film è prodotto da Ipotesi Cinema e Stemal Entertainment con Rai Cinema.