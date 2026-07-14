Il film “È andato tutto bene” stasera su Rai 3: la trama

È andato tutto bene (Tout s’est bien passé), film del 2021 scritto e diretto da François Ozon con Sophie Marceau, stasera su Rai 3: la trama

Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Emmanuèle Bernheim (2013), e presentato in concorso al 74º Festival di Cannes, il film “È andato tutto bene” è la proposta di Rai 3 per la prima serata di martedì 14 luglio 2026.

André è un uomo di ottant’anni, non ha mai divorziato dalla moglie malgrado le sue relazioni omosessuali, ha sempre anteposto i suoi interessi personali alla famiglia e alle due figlie. Colpito da un grave ictus che ne compromette la qualità della vita, decide di sottoporsi a eutanasia e pertanto chiede alla figlia Emmanuèle di aiutarlo a portare a compimento la sua decisione.

Emmanuèle, che pure serba rancore verso l’uomo egoista e capriccioso che da bambina non l’ha mai amata, mette al corrente la sorella Pascale e la madre Claude, anziana e affetta da Parkinson, della richiesta di suo padre. Benché non si senta pronta, di fronte all’ostinata caparbietà dell’uomo anche a costo di andare oltre la legge, decide di mettersi in moto per aiutarlo a morire. Per questo contatta l’esponente di un’organizzazione svizzera che predisporrà il suicidio assistito, nella data che l’ottantenne ha previsto ma che all’ultimo momento cambierà per un ennesimo capriccio.