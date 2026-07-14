Gin & Tonic, il più grande festival del gin in Italia, per la prima volta Abruzzo

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026 il Gin & Tonic Festival arriva per la prima volta in Abruzzo e sceglie l’Arena dei Fiori di Montesilvano (Pescara) per una delle tappe del suo 10 Years Birthday Summer Tour

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2026 il Gin & Tonic Festival arriva per la prima volta in Abruzzo e sceglie l’Arena dei Fiori di Montesilvano (Pescara) per una delle tappe del suo 10 Years Birthday Summer Tour. Nato a Bergamo nel 2016, il festival celebra dieci anni di attività confermandosi come il principale appuntamento italiano dedicato al mondo del gin e del gin tonic.

Per tre giorni, a pochi passi dal mare, l‘Arena dei Fiori si trasformerà in un grande villaggio dedicato alla degustazione, con oltre 400 gin provenienti da tutto il mondo. Accanto alle grandi etichette internazionali e ai brand premium, ci sarà spazio per numerosi produttori artigianali italiani, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire anche referenze rare e difficilmente reperibili. L’obiettivo è rendere questo patrimonio accessibile a tutti, con gin tonic premium proposti a 10 euro.

Il festival non si rivolge soltanto agli appassionati più esperti, ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo universo. Accanto alle degustazioni, il programma comprende masterclass gratuite, l’esperienza interattiva The Gin Lab, un’area dedicata ai food truck, il market, attività per tutte le età e un ricco calendario di musica dal vivo e dj set che accompagnerà ogni serata.

Dopo le tappe in Sardegna e Torino, il tour approda così sulla costa adriatica con tre giornate dedicate alla cultura del gin, all’intrattenimento e alla convivialità.

Grande attenzione sarà riservata anche ai Local Heroes, lo spazio dedicato ai produttori indipendenti e alle realtà artigianali che raccontano il proprio territorio attraverso botaniche, ricette e tecniche di distillazione. I visitatori potranno incontrare direttamente i produttori e conoscere le storie dietro ogni etichetta. Tra i protagonisti della tappa abruzzese ci saranno Aureo Gin, MonteMatto, AE Organic Gin, SCUPPOZ Gin, Mimosa Dry Gin e Madam Gin, insieme a numerosi altri produttori locali.

Accanto alle eccellenze del territorio saranno presenti anche i Produttori Main che accompagnano l’intero tour 2026: Wild Wombat, Toji Gin, KranebeTonic (Rossi D’Asiago), Spiriti del Bosco – Gin Toscano, EVP Gin con le sue diverse varianti, Gin Wax Terracquae, San Filippo Gin, Survivor Original, Libestra Gin, JLC 74, Helios Gin, Passenger Craft Gin, Rangoni Alto Gin, Nugin, Martin Kerri e Tobi London Dry Gin.

La parte formativa del festival sarà affidata alle masterclass gratuite organizzate in collaborazione con ilGin.it. Tra gli ospiti ci sarà Marco Bertoncini, cofondatore della testata e tra i pochi italiani a far parte della Gin Guild, che guiderà il pubblico alla scoperta della storia del gin, delle tecniche di distillazione e degli abbinamenti più interessanti. Torna anche The Gin Lab, realizzato insieme a iltuogin.it, dove i partecipanti potranno creare una propria ricetta botanica personalizzata e portare a casa una bottiglia realizzata durante l’esperienza.

La musica accompagnerà tutte e tre le giornate. Ogni pomeriggio, dalle 18 alle 20, l’apertura sarà affidata al Music Lunch con Augusta DJ & Frank X e ai live dei Gin Tonyc. Venerdì 17 luglio spazio al party City Club con DJ Aielli, Atamu e Rapini. Sabato 18 luglio sarà la volta del ’90–2000 Party, con i dj set di Enzo Di Pietro e Paolo Sala e l’animazione di Sem & Sonya. Domenica 19 luglio il festival si concluderà con il format Sounds Set Events, il concerto degli Studio 54 e i dj set di Enzo Di Pietro, Matteo Aielli ed Ercole Dola B.

A completare l’esperienza ci saranno un’ampia area street food con proposte italiane e internazionali, il market dedicato all’artigianato e il Gin Shop ufficiale del festival, dove acquistare le bottiglie scoperte durante le degustazioni. Il tutto sarà accompagnato da dj set, dirette radio e momenti di intrattenimento pensati per vivere il festival in un’atmosfera informale e aperta a tutti.

Venerdì 17, Sabato 18 e Domenica 19 luglio 2026

● Dalle ore 18:00 alle ore 01:00

● Arena dei Fiori, Via Alberto D’Andrea, 2 – 65015 Montesilvano-Pescara (Abruzzo)

● Ingresso: Gratuito scaricando il proprio biglietto sulla piattaforma Eventbrite

● Link Biglietti: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gin-tonic-festival-2026-