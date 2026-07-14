Daniela Fumarola, Kathy La Torre, Justine Mattera a “Storie al bivio di sera” su Rai 2

Stasera su Rai 2 torna “Storie al bivio di sera”. Ospiti: Daniela Fumarola, Kathy La Torre, Justine Mattera, Barbara Bouchet e Samantha De Grenet

Sono la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, l’attivista e avvocata Kathy La Torre, Justine Mattera, Barbara Bouchet e Samantha De Grenet le protagoniste di “Storie al bivio di sera”, in onda martedì 14 luglio alle 21.20 su Rai 2.

Per la prima volta Daniela Fumarola racconta a Monica Setta il suo lato più privato, spiegando di aver dedicato ogni energia all’impegno sindacale, rinunciando alla costruzione di una famiglia, una scelta della quale non si dice pentita perché considera tali la Cisl e i suoi oltre 4 milioni e 200 mila iscritti.

Kathy La Torre ripercorre il proprio percorso personale, dall’adolescenza alla battaglia per il riconoscimento dei diritti e dell’effettiva parità, raccontando le difficoltà affrontate nella sua adolescenza ‘non binaria’ e le conquiste raggiunte. Spazio anche a Justine Mattera, protagonista di un’intervista con Monica Setta. A completare la puntata sono Barbara Bouchet e Samantha De Grenet, che ripercorrono le tappe più significative della loro vita privata e professionale, tra amori, passioni e confessioni inedite.