Chiara Castiglione: disponibile il video ufficiale di “Blu”, il nuovo singolo che anticipa il prossimo EP

“Blu” è il nuovo singolo di Chiara Castiglione che sarà contenuto nel suo prossimo Ep in lavorazione, un brano ispirato da un’esperienza di vita che si spegne dopo un lungo e duro percorso di cure

“Blu” è il nuovo singolo di Chiara Castiglione che sarà contenuto nel suo prossimo Ep in lavorazione. “Blu” è un brano ispirato da un’esperienza di vita che si spegne dopo un lungo e duro percorso di cure. Chiara lo scrive e lo dedica ad un familiare molto amato. Attraverso le immagini semplici che il testo descrive, il brano prende forma e racconta di quel momento di sospensione in cui il dolore si intreccia ai ricordi, trasformando la nostalgia in uno spazio di riflessione e rinascita.

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«Quando il cielo è blu ed io mi sento blu, immagino una gru che mi tiri su. Quando il cielo è blu io non capisco più, tra la ragione ed il torto scegli tu»

Scrive così Chiara in collaborazione con Fernando Alba che in quei giorni vive la stessa esperienza con un proprio familiare ed insieme la mettono in musica. Il brano racchiude il senso di smarrimento che segue un lutto, ma anche il desiderio di trovare una via per rialzarsi. “Blu” evoca immagini nitide di estati lontane, di momenti di gioia e di mare, il mare della Sicilia, il mare che i due autori siciliani, Chiara di Palermo e Fernando di (Caltagirone) Catania, conoscono bene. Momenti che non potranno più essere vissuti con la stessa spensieratezza, ma che ogni volta che guarderanno il mare continuano a vivere nel cuore.

Il brano è un viaggio emotivo che attraversa il dolore senza cercare scorciatoie. Dice Chiara: “Quando la perdita di una persona cara ci annienta, ciò che resta è l’amore di chi continua a esserci. La vicinanza delle persone rimaste diventa una forza capace di accompagnarci oltre la sofferenza. “

Ad arricchire l’intensità della composizione contribuiscono gli arrangiamenti d’archi scritti da Fernando Alba e diretti da Emanuele Bossi, interpretati da un’orchestra di straordinaria sensibilità, (I.C.O. Independent Cinematic Orchestra) che amplificano il carattere intimo e cinematografico del brano.

“Blu” è un invito ad amare le proprie emozioni, anche quelle più dolorose. Restare dentro la tristezza, ascoltarla, attraversarla è un atto di grande consapevolezza, necessario per trovare la forza di crescere.