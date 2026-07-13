Su Rai 1 a “Camper Osteria Italia” sfida a tavola tra Friuli Venezia Giulia e Sicilia

Nelle puntate di “Camper Osteria Italia”, il programma condotto da Peppone Calabrese, in onda su Rai 1 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio alle 12.00, si sfideranno due osterie, a conduzione familiare, provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dalla Sicilia

Nelle puntate di “Camper Osteria Italia”, il programma condotto da Peppone Calabrese, in onda su Rai 1 da lunedì 13 a venerdì 17 luglio alle 12.00, si sfideranno in studio per la consueta gara di cucina due osterie, a conduzione familiare, provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dalla Sicilia. Per il Friuli Venezia Giulia parteciperanno i proprietari di un’osteria di Fiume, e per la Sicilia, i proprietari di un’osteria di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Insieme a Peppone Calabrese, le due osterie racconteranno, i lori territori attraverso prodotti tipici e ricette della tradizione.

Per il Friuli Venezia Giulia saranno protagonisti piatti e prodotti simbolo della gastronomia regionale come il risotto alle erbe spontanee e montasio stravecchio; il liptauer, formaggio spalmabile piccante; il boreto alla graisana, piatto iconico della tradizione marinara; radici e fasioi con le frisse, antico piatto povero della tradizione contadina a base di fagioli e i kipfel, rustici a forma di mezzaluna.

Per la Sicilia saranno invece proposti alcuni dei piatti più rappresentativi della dell’isola come la caponata di ortaggi, la pasta fritta alla siracusana, il tonno alla marinara, il macco di San Giuseppe, ricetta a base di fave, verdure e finocchietto selvatico, il biancomangiare di mandorle ed i cannoli. A giudicare le ricette portate in tavola dai concorrenti, la giornalista e scrittrice Angelica Amodei, l’attore e regista appassionato di cucina Vittorio Vaccaro e il presidente di giuria, l’attore e comico Andy Luotto.

Non solo prodotti tipici e piatti della tradizione. Gli inviati del programma, anche questa settimana, andranno alla scoperta dei luoghi più belli e caratteristici d’Italia: da Antagnod in Valle d’Aosta a Lerici in Liguria, dalla laguna di Orbetello, in Toscana, a Punta Pellaro, a Reggio Calabria. Il programma è realizzato in convenzione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.