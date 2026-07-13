Sinner dopo il bis a Wimbledon: “Incredibile, sto dando la vita per il tennis”

Sinner dopo il trionfo sull’erba di Wimbledon: “Una giornata speciale che non sai quante volte potrai vivere nella vita. Non c’è un posto più bello dove giocare a tennis”
“E’ incredibile”. E invece è tutto vero. Jannik Sinner ha vinto Wimbledon per la seconda volta di fila.
“E’ una giornata speciale- ha detto subito dopo il successo in finale contro Alexander Zverev- che non sai quante volte potrai vivere nella vita. Non c’è un posto più bello dove giocare a tennis. Ho vissuto, anche grazie al pubblico, delle sensazioni straordinarie. Sono felicissimo”.
Il sesto titolo stagionale per il numero 1 al mondo è arrivato dopo “una partita molto lottata. Abbiamo giocato entrambi molto bene- ha commentato ancora l’azzurro- servendo velocissimi. Sono contento della vittoria, ma anche del livello che abbiamo messo in mostra tutti e due”.
“Grazie a tutto il mio team, e alla mia mamma che ho visto ha lasciato la tribuna un paio di volte per la tensione…” ha quindi concluso con un sorriso Sinner, premiato dalla principessa Kate tra gli applausi di tutto il pubblico.
“Dopo Parigi abbiamo lavorato tanto, sto dando la mia vita per questo sport. Vincere qui due volte, di fila, è incredibile – dice poi a Sky Sport – Nel tennis il movimento italiano sta facendo benissimo, siamo in tanti. E andiamo fortissimo anche nella MotoGp e poi Kimi in F1. Mi fa piacere di far parte di questo giro”.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)