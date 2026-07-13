Motociclismo: due piloti dell’Alpe Adria morti a Brno in un incidente

Due piloti del campionato Alpe Adria morti a Brno, il terribile incidente alla partenza del Gp. L’Austriaco Philipp Steinmayr, 32 anni, è rimasto fermo in griglia per un problema tecnico e il 43enne romeno Adrian Rus lo ha centrato in pieno

Terribile incidente alla partenza del gran premio della Repubblica Ceca del campionato Alpe Adria. Philipp Steinmayr, pilota austriaco di 32 anni, ed Adrian Rus, romeno di 43, sono morti sulla griglia di partenza del circuito Ivan Masaryk di Brno. Steinmayr, posizionato più avanti, è rimasto fermo al via per un problema tecnico; Rus, arrivando da dietro, non è riuscito ad evitarlo e lo ha centrato in pieno.

L’incidente è accaduto sabato pomeriggio, ma solo oggi una nota della Federazione Europea di Motociclismo ha ufficializzato la tragedia. “Le più sincere condoglianze alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che sono vicini ai due atleti”.

La reazione degli organizzatori è stata immediata: cancellato l’intero programma del weekend, comprese le gare di Supersport 300 European Cup, Supersport 600 European Cup, Superstock 1000 European Cup e Women’s European Championship.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)