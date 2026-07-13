Mercoledì a Milano i rider di Glovo, Deliveroo e Just Eat saranno in sciopero dalle 18

Mercoledì sera a Milano nessuno vi porterà del cibo a casa, i rider di Glovo, Deliveroo e Just Eat saranno in sciopero dalle 18: vogliono essere pagati anche nelle ore di fermo obbligatorio per il caldo

Mercoledì sciopero dei rider a Milano a sostegno della richiesta di mantenere il salario anche durante i fermi produttivi dovuti alle ondate di calore. L’astensione comincerà alle 18 con partenza dalla stazione centrale. Lo ha deciso l’assemblea dei ciclofattorini di Glovo, Deliveroo e Just Eat, nell’assemblea con presidio tenutasi venerdì in Piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano. La protesta dei rider anticipa l’incontro che si terrà il giorno successivo al Ministero del Lavoro, a Roma- spiega una nota del sindacato degli atipici Nidil Cgil Milano e della sigla Cgil dei trasporti Filt- dove le organizzazioni sindacali chiederanno l’applicazione degli ammortizzatori sociali anche per queste specifiche categorie di lavoratori”.

La piattaforma prevede poi la richiesta alle grandi multinazionali del food delivery di riconoscere ai lavoratori un’indennità economica per il blocco forzato delle attività durante le ore di maggiore caldo, previsto dall’ordinanza che resterà in vigore fino alla fine di settembre. Per Nidil Cgil e Filt Cgil, le piattaforme devono assumersi la responsabilità di garantire continuità reddituale durante le fasce orarie in cui le consegne vengono sospese per ragioni di salute e sicurezza.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)