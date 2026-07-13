“Italia A/R” su Rai 1 scopre il Cilento, dal mare delle sirene alla Pompei del Novecento

Il viaggio di “Italia A/R”, nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio alle 11.30 su Rai 1, proseguirà nel Cilento, dove la costa cede presto il passo alle montagne verdi
Il viaggio di “Italia A/R”, nelle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 luglio alle 11.30 su Rai 1, proseguirà nel Cilento, dove la costa cede presto il passo alle montagne verdi del Parco Nazionale. Vittorio Brumotti pedalerà con l’amico a quattro zampe Patricio in cinque tappe dove la storia si fa sorpresa, attraverso un filosofo, un borgo svuotato dal tempo e una grotta antica quanto l’uomo.
Si partirà da Agropoli, la “città alta” che i Greci affacciarono sul Tirreno: Brumotti ne scalerà in bici i vicoli fino al castello, poi scoprirà tra le colline i vini dell’antica Enotria. A Vatolla rivivrà invece il giovane Giambattista Vico, che qui trascorse nove anni come precettore, e che, tra i libri di una biblioteca di campagna, gettò le basi della sua Scienza Nuova, respirando quella “perfettissima aria” che tanto amava.
A Castellabate, il paese che “Benvenuti al Sud” ha reso celebre, riecheggerà ancora l’esclamazione di Gioacchino Murat davanti al golfo “Qui non si muore!”, mentre al largo Punta Licosa, Brumotti farà conoscere al pubblico il mito di Leucosia, la sirena che si lasciò morire per non aver saputo incantare Ulisse.
Tappa poi a Roscigno Vecchia, la “Pompei del Novecento”, svuotata un secolo fa dalla minaccia di una frana e rimasta intatta come allora. Arriverà poi alle Grotte di Castelcivita, primo rifugio dell’uomo, nel Paleolitico, quarantamila anni fa, da cui Brumotti riemergerà per librarsi in paramotore sopra i Monti Alburni.
Nello spazio dedicato alla cucina, Monica Caradonna racconterà i segreti della Dieta Mediterranea, nata in questa zona, in cui ogni piatto è una piccola lezione di longevità.