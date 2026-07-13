Dopo Maldini direttore tecnico, Guardiola in panchina? Il sogno della Nazionale italiana

L’Italia sogna Guardiola Ct: è l’effetto Maldini-Leonardo. Sono solo speculazioni giornalistiche, per ora. E c’è anche chi rilancia l’opzione Ancelotti

Niente Conte, e nemmeno Mancini. Anche gli italiani hanno voglia di sognare sulla Nazionale, mentre il Mondiali si avvia al gran finale. E il sogno nel cassetto – pare anche di Maldini e Leonardo, il nuovo management azzurro – ha un nome solo: Pep Guardiola.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, ricostruendo gli orientamenti della nuova dirigenza tecnica azzurra affidata da Malagò alla coppia Maldini-Leonardo. I due nomi più discussi delle ultime settimane, Antonio Conte e Roberto Mancini, non sembrano scaldare particolarmente l’entusiasmo del neo direttore tecnico. Il vero pallino, quello sì, porta dritto al tecnico catalano.

Non è un accostamento casuale. Leonardo, ricorda la Gazzetta, è l’uomo che riuscì a portare Lionel Messi al Psg – un’operazione resa possibile, va detto, da risorse economiche che la Federcalcio italiana semplicemente non ha. Guardiola viene da un contratto faraonico, circa 25 milioni di euro lordi a stagione a Manchester. Ma il ragionamento dei nuovi vertici azzurri sembra essere: perché non tentare? Sognare non costa nulla.

Nel frattempo, c’è chi rilancia lo scenario di un Carlo Ancelotti pronto a chiudere l’esperienza con il Brasile – dopo la delusione mondiale – per tornare a Roma sulla panchina della Nazionale.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)