“Vengo dal futuro” è la nuova canzone di FACE

Arriva anche in rotazione radiofonica “VENGO DAL FUTURO”, il nuovo singolo di FACE, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale

“Vengo dal futuro” è un brano pop dal sapore nostalgico e cinematografico. La canzone racconta una storia sospesa tra il 1993 e il 2001, anno che ha segnato un profondo cambiamento, portando a riflettere sulla fragilità del destino. È un inno agli amori incompiuti e alla consapevolezza che spesso arriva troppo tardi. Attraverso il testo, l’autore riflette con lucidità su ciò che impariamo a desiderare soltanto quando il tempo, implacabile, ha già iniziato a scivolare via.

Attualmente l’artista è impegnato con il “Vengo dal futuro Tour”, una tournée di oltre 20 date che lo sta portando sui palchi di tutta Italia. Particolarmente significativo è il legame con la sua Bologna, città che continua ad accoglierlo con grande calore.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Vengo dal futuro è nata così, quasi di getto. È quella cosa che ti viene da dentro e non puoi fare altro che prendere la chitarra e metterla su un giro che fa viaggiare i ricordi. Portarla in giro vedere la gente che la canta, specialmente a Bologna dove ogni data è una specie festa in famiglia, mi fa capire che non sono l’unico a pensare certe cose. Ma non sono uno che ama sedersi, la testa è già oltre, infatti sto già da tempo lavorando ai prossimi singoli. Vi racconterò tutto quanto a breve, portate ancora un attimo di pazienza. Vi prometto che l’attesa verrà ripagata alla grande».