“The Hurt Locker” di Kathryn Bigelow stasera su Rai 5: la trama

Guerra in Iraq e Oscar per il film “The Hurt Locker” di Kathryn Bigelow che Rai Movie propone domenica 12 luglio 2026 alle 21:20: la trama

Una squadra di artificieri dell’esercito americano lavora agli ordini del sergente William James, uomo duro e contraddittorio il cui coraggio rasenta l’incoscienza, e che pretende lo stesso dai suoi uomini. Il diverso atteggiamento rispetto al pericolo finirà, in più di un’occasione, per mettere James contro i suoi stessi soldati. La guerra in Iraq fa da sfondo al film “The Hurt Locker”, in onda domenica 12 luglio 2026 alle 21.10 su Rai Movie. Autrice specializzata nel connubio fra movimento, effetti speciali e approfondimento dei personaggi, Kathryn Bigelow fa centro: sei Oscar nel 2010, fra cui miglior film, migliore sceneggiatura e miglior regia alla stessa Bigelow, prima donna della storia ad aggiudicarsi la statuetta. Con Jeremy Renner, Anthony Mackie, Ralph Fiennes, Guy Pierce.