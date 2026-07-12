“Sulla Via di Damasco” su Rai 3 al “Borgo Laudato Sì”

“Sulla Via di Damasco”, domenica 12 luglio alle 8.30 su Rai3 porterà il pubblico nel cuore delle Ville Pontificie di Castel Gandolfo per raccontare il “Borgo Laudato Sì”: il progetto rilanciato da Papa Leone XIV come segno concreto di continuità nell’impegno della Chiesa per la cura del Creato e della persona.

Il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura con Eva Crosetta, accompagnata da Suor Alessandra Smerilli, economista e Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, farà conoscere una realtà dove bellezza, sostenibilità ambientale e attenzione ai più fragili camminano insieme.

Al centro del racconto anche la fattoria del Borgo, luogo di incontro e inclusione attraverso il rapporto con gli animali. Poi, volti e testimonianze che raccontano il peso di condizioni che spesso la società considera un limite. Qui al Borgo, invece, la fragilità non è uno scarto, da nascondere, ma una risorsa da accogliere e valorizzare. Ad arricchire la riflessione anche il contributo del Cardinale Fabio Baggio, per approfondire il valore dell’ecologia integrale come modello capace di coniugare sviluppo, solidarietà e rispetto della casa comune. Quello proposto da “Sulla Via di Damasco”, sarà un viaggio tra natura, spiritualità e speranza che mostra come un futuro più umano e sostenibile sia già possibile.

“Sulla Via di Damasco” è anche online su RaiPlay.it.