Su Rai Storia il terzo episodio de “La vita che verrà” con i suoi retroscena

Pasquale Pozzessere, Sandro Petraglia, Stefano Rulli e Angelo Barbagallo raccontano i retroscena del terzo episodio della serie “La vita che verrà”

Domenica 12 luglio 2026 alle 21:10 su Rai Storia torna con la terza puntata “Dietro il racconto”. Pasquale Pozzessere, Sandro Petraglia, Stefano Rulli e Angelo Barbagallo raccontano i retroscena del terzo episodio della serie “La vita che verrà”.

A seguire il terzo episodio della serie. I fatti in Ungheria spingono Romano a lasciare il Partito; la sua frustrazione logora il rapporto con Rosa e il figlio. A Padova, l’ambizione acceca Pietro: si indebita, impone turni massacranti e causa un grave incidente sul lavoro. Stremata, Nunzia lo lascia e si trasferisce a Genova.