Su Rai 3 a “Sorgente di vita” la “carta” d’intenti delle religioni

La nuova puntata di “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in onda domenica 12 luglio alle 8.00 su Rai 3

Un patto siglato tra le principali confessioni religiose in Italia. Una carta d’intenti, sottoscritta simbolicamente a Roma, all’Ara Pacis, per richiamare la società civile ai valori della pace, del rispetto per ogni essere umano, della necessità di servire il bene comune. Questo uno dei temi al centro della nuova puntata di “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in onda domenica 12 luglio alle 8.00 su Rai 3.

Punto d’arrivo di un lavoro del Tavolo Interreligioso ospitato dalla CEI e durato tre anni, il documento è stato firmato dai rappresentanti della Chiesa cattolica, dell’ebraismo, dell’islam, dei valdesi, dei cristiani ortodossi, dell’induismo, del buddismo, della religione bahá’í e di quella sikh. A rappresentare la minoranza ebraica, la presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Livia Ottolenghi e il presidente dell’Assemblea Rabbinica Italiana Giuseppe Momigliano. I firmatari, insieme alle rappresentanze giovanili, sono stati poi accolti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

E poi una cerimonia solenne nella sinagoga di Firenze, che accoglie due nuovi rotoli della Torah, la Bibbia ebraica: uno appena scritto, e donato da una coppia di giovani sposi, e uno antichissimo, di circa quattrocento anni fa, che è stato appena restaurato con un minuzioso lavoro di correzioni e scrittura, rigorosamente a mano, da parte di uno scriba. Il Sefer Torah è un rotolo di pergamena, scritto con un inchiostro particolare, che contiene il Pentateuco, ed è l’oggetto più sacro della tradizione ebraica.

Altro tema: di recente, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato la desecretazione di centinaia di files fino ad oggi classificati: riprese da aerei militari e civili di oggetti volanti dalle traiettorie inspiegabili. “Ufo”, Unidentified Flying Objects, e “Uap”, Unidentified Aerial Phenomena. Video che hanno fatto tornare alla ribalta un tema che stimola la fantasia umana, sempre in bilico tra scienza e fantascienza: esistono gli extraterrestri? E questa possibilità è contemplata dalle scritture ebraiche? E se dovessero esistere, sarebbero anch’essi parte della rivelazione divina? Tra scienza e Bibbia, un dialogo con il rabbino e biologo Gianfranco Di Segni, e con il fisico Aldo Winkler.

Tre nuovi autori per la rubrica “Il popolo dei libri”.

Micaela Procaccia nel suo “Un uomo, un quadro”, scritto a quattro mani con Gino Famiglietti, ricostruisce la storia di Edoardo Pollak, un ebreo fiumano protagonista e vittima di una vicenda poco conosciuta, strettamente legata al dipinto cinquecentesco di Palma il Giovane “La deposizione nel sepolcro”. Emanuela Trevisan Semi è autrice di un viaggio gastronomico “Da Venezia alle diaspore ebraiche”, tra Asia e Africa, nei luoghi in cui la carriera accademica l’ha portata. Daniele Toscano ha scritto la biografia “Angelo Pezzana, la sfida dei diritti” e racconta un protagonista dell’impegno civile e culturale dell’Italia repubblicana.

“Sorgente di vita” è anche online su RaiPlay.it