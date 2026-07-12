Su Rai 1 torna “Noos – L’avventura della conoscenza” con Matt Damon e Cristopher Nolan

Torna da stasera su Rai 1 “Noos – L’avventura della conoscenza”. Alberto Angela intervista Matt Damon e Cristopher Nolan

Si aprirà con il regista Christopher Nolan e Matt Damon, che presenteranno con Alberto Angela il loro ultimo film “Odissea”, la nuova stagione di “Noos – L’avventura della conoscenza”, la serie di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e alle novità dai vari campi del sapere in onda da domenica 12 luglio alle 21.25 su Rai 1 per cinque puntate.

L’atteso Kolossal basato sull’omonimo poema di Omero, in uscita nelle sale italiane il 16 luglio 2026, promette di essere un successo sotto ogni punto di vista e Alberto Angela assieme al suo protagonista e al regista racconterà i diversi aspetti legati tanto alla realizzazione del film quanto al grande lavoro di sceneggiatura e ricostruzione utilizzati per raccontare le gesta del mitologico eroe Ulisse.

Obiettivo, poi, sul tema della longevità e dell’immortalità: si può fermare l’invecchiamento? Quali sono i fattori che consentono di sopravvivere il più a lungo possibile in forma e in salute? Esiste l’elisir di giovinezza? Se ne parlerà con il professor Vittorio Sebastiano, a capo di un ambizioso progetto di ricerca presso l’Università di Stanford volto a scoprire quale sia la chiave della longevità dal punto di vista medico scientifico.

Tornerà, inoltre, un volto storico della trasmissione, il filosofo della scienza Telmo Pievani che commenterà con Alberto Angela i dilemmi etici legati alla ricerca dell’immortalità e quale sia invece l’importanza dell’invecchiamento per la specie umana.

Ospite in studio Patrik Grönqvist, specialista in immersioni speleologiche estreme e componente del team di subacquei che di recente ha partecipato al recupero dei corpi dei sommozzatori italiani bloccati a 60 metri di profondità in una grotta sottomarina alle Maldive. Assieme a lui Laura Marroni, Presidente e CEO di Dan Italia. I due approfondiranno il tema della sicurezza in mare e spiegheranno come, in situazioni estreme, questi volontari esperti siano capaci di intervenire lì dove sembra impossibile arrivare.

E ancora, con Emmanuele Jannini, professore di Endocrinologia, Andrologia e Sessuologia Medica all’università di Roma Tor Vergata, si affronteranno i diversi aspetti delle relazioni di coppia: l’amore, il sesso, la chimica dell’attrazione, tutti ingredienti fondamentali in una relazione, spiegati da un punto di vista scientifico.

Ritornerà lo scrittore Carlo Lucarelli con i suoi racconti a cavallo tra il crimine, gli enigmi e la scienza, mentre l’etologa Elisabetta Palagi spiegherà i risultati di alcuni recenti studi sui comportamenti sociali dei bonobo e dei babbuini. Con il professor Dario Bressanini, chimico e docente universitario, che da anni studia e racconta le sostanze di cui sono fatti gli alimenti, si affronterà il tema della reazione di Maillard e l’astrofisica Edwige Pezzulli farà da guida alla scoperta dell’universo.

Altro ritorno quello dell’esperto di scenari internazionali Dario Fabbri che aiuterà a capire il mondo attraverso la geopolitica con un’attenta analisi sull’attualità.

“Noos – L’avventura della conoscenza” – prodotto da Rai Cultura e anche online su RaiPlay.it – è un programma di Alberto Angela, scritto con Fabio Buttarelli e con Luca Di Ciaccio, Giovanni Carrada, Vito Lamberti, Paolo Magliocco, Aldo Piro, Emilio Quinto e Fabio Roberti. Regia di Gabriele Cipollitti.