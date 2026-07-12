Mondiali 2026: dopo Spagna-Francia, l’altra semifinale sarà Inghilterra-Argentina

Mondiali, Argentina e Inghilterra si prendono la semifinale, entrambe ai supplementari. Messi e compagni superano la Svizzera 3-1 mentre Bellingham manda a casa la Norvegia di Haaland con un 2-1

Dalla sofferenza al trionfo. L’Argentina sembra sapere vincere solo così. Dopo Capo Verde ed Egitto, lo ha fatto anche con la Svizzera, prendendosi l’ultimo posto nelle semifinali dei Mondiali dove affronterà l’Inghilterra, rinnovando una storica rivalità. Un 3-1 dopo i tempi supplementari che stavolta – e questa è la novità – non ha Messi tra le firme. Pronti via a Kansas City, e dopo dieci minuti è stato infatti Mac Allister a portare in vantaggio l’Argentina su un calcio d’angolo battuto comunque dalla ‘Pulce’, al suo decimo assist nelle sei edizioni disputate dei Mondiali (oltre alle 21 reti). La Svizzera si è ritrovata sotto per la prima volta in tutto il suo cammino in questo torneo: nelle precedenti 11 partite – 6 delle qualificazioni e 5 della fase finale – mai si era ritrovata infatti a dovere recuperare. Un obiettivo raggiunto dagli elvetici nel secondo tempo, visti anche i troppo timidi tentativi dell’Albiceleste di chiudere la gara. E così al 67′ Ndoye (ex Bologna) ha rimesso la sfida in parità con un preciso rasoterra di destro.

Poco dopo, però, altro episodio che avrebbe potuto indirizzare prima la partita a favore dell’Argentina, ovvero l’espulsione di Embolo: per l’attaccante, già ammonito, è arrivato un secondo cartellino giallo per simulazione. La Seleccion però non ne ha approfittato nei tempi regolamentari, nonostante l’assalto lanciato da Scaloni, il quale ha messo dentro Lautaro Martinez per dare man forte a Messi e Julian Alvarez. Altra gara che si è quindi prolungata, dopo i supplementari contro Capo Verde, e altra sofferenza dopo l’incredibile rimonta con l’Egitto. Ma alla fine altra vittoria: stavolta grazie a Julian Alvarez, che ha tirato fuori dal cilindro un destro a giro all’incrocio dei pali, e a Lautaro Martinez, che ha chiuso i giochi.

BELLINGHAM PORTA INGHILTERRA IN SEMIFINALE: HAALAND E LA NORVEGIA A CASA

Il ruggito di Bellingham. Doppietta letale per la Norvegia e Inghilterra in semifinale dei Mondiali. La sfida del gol tra Kane e Haaland, entrambi a conti fatti un po’ in ombra, ha visto invece brillare il centrocampista del Real Madrid, che ha firmato le reti del 2-1 della Nazionale dei ‘Tre leoni’ contro gli scandinavi, maturato al termine dei tempi supplementari. Silenziati i tamburi, affondata la nave vichinga. A risuonare nello stadio di Miami è stata ‘Wonderwall’ cantata a squarciagola dai tifosi inglesi. La sfida ha visto un primo tempo equilibrato, con il tiro-cross di Schjelderup che ha portato avanti la squadra di Solbakken e il pari nel recupero di Bellingham. Ripresa invece in cui è stata più la Norvegia a fare la partita e a essere pericolosa, soprattutto sui calci d’angolo: sugli sviluppi, infatti, sono nati una rete annullata a Heggem per una spinta di Haaland nei confronti di un giocatore inglese (segnalata dal Var) e una traversa che ha salvato l’Inghilterra su un colpo di testa di Ajer. Nel primo supplementare, però, decisivo un errore del portiere Nyland, che non ha trattenuto un tiro da fuori area su cui si è avventato Bellingham. Sei i suoi gol in questi Mondiali. Uomo copertina. Haaland invece, a bocca asciutta dopo 14 partite di fila in cui era andato a segno in Nazionale, è finito addirittura sostituito… Per la Norvegia i quarti di finale sono comunque un traguardo storico, mentre per l’Inghilterra c’è la quarta semifinale mondiale della sua storia contro l’Argentina.

I risultati dei quarti e il programma delle semifinali:

QUARTI DI FINALE

Giovedì 9 luglio

Francia-Marocco 2-0;

Francia-Marocco 2-0; Venerdì 10 luglio

Spagna-Belgio 2-1;

Spagna-Belgio 2-1; Sabato 11 luglio

Norvegia-Inghilterra 1-2 dts;

Norvegia-Inghilterra 1-2 dts; Domenica 12 luglio

Argentina-Svizzera 3-1 dts.

SEMIFINALI

Martedì 14 luglio

21.00 Francia-Spagna;

21.00 Francia-Spagna; Mercoledì 15 luglio

21.00 Inghilterra-Argentina.

FINALE TERZO POSTO

Sabato 18 luglio ore 23;

FINALE

Domenica 19 luglio ore 21.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)