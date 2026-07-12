“Million Dollar Baby”, film da 4 premi Oscar, stasera su Rai Movie: la trama

Scritto da Paul Haggis, basato sui racconti di F.X. Toole, il film di Clint Eastwood “Million Dollar Baby” stasera su Rai Movie: la trama

Sette candidature e quattro vittorie agli Oscar 2005: miglior film (Clint Eastwood, Albert S. Ruddy, Tom Rosenberg), migliore regia (Clint Eastwood), migliore attrice protagonista (Hilary Swank), miglior attore non protagonista (Morgan Freeman). Cinque candidature e due vittorie ai Golden Globe 2005 e molti altri premi e riconoscimenti internazionali.

E’ il film “Million Dollar Baby” che Rai Movie propone domenica 12 luglio 2026 alle 21:10.

Los Angeles, nuovo Millennio. Frankie Dunn, anziano ex pugile e ora allenatore e manager, passa la vita nella sua palestra con il co-proprietario e amico Scrap. Frankie ha un’unica figlia, decisa a respingere ogni tentativo di contatto epistolare, e quando ha bisogno di aiuto spirituale si rivolge al reverendo Horvak, al quale espone i propri ricorrenti dubbi sulla fede.

E’ un’esistenza solitaria resa ancora più ardua dall’abbandono dell’allievo migliore, Little Willie, per cui il cambio di gestione coincide con l’occasione di vincere il titolo mondiale. Un giorno però arriva Maggie Fitzgerald, ragazza difficile e ostinatamente determinata a combattere da professionista. Dapprima l’uomo vorrebbe scoraggiarla, poi colpito dalla sua grinta decide di prenderla sotto la sua ala protettrice. Iniziano così allenamenti e incontri…

Clint Eastwood porta sullo schermo una sceneggiatura di Paul Haggis tratta da una serie di racconti del coach F.X. Toole, realizzando uno dei suoi film più emozionanti e premiati. Nelle parole del critico statunitense Roger Ebert: “ “Million Dollar Baby” è un capolavoro, puro e semplice, onesto e profondo”. Dalla raccolta di racconti “Rope Burns: Stories from the Corner” di F.X. Toole.