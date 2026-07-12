“Linea Verde” su Rai 1 in viaggio in Umbria nella Valle del Chiani

Margherita Granbassi e Tinto, saranno in viaggio nel territorio della Valle del Chiani, in Umbria, una zona ricca di borghi, oggi a Linea Verde

Margherita Granbassi e Tinto, saranno in viaggio nel territorio della Valle del Chiani, in Umbria, una zona ricca di borghi dove il tempo sembra essere sospeso, con una natura ancora integra e storie di passione e rispetto per la terra. Nella puntata di “Linea Verde”, in onda su Rai 1 domenica 12 luglio alle 12.20, i conduttori si muoveranno dalla Foresta dell’Elmo, nel comune di San Venanzo, un territorio magico, che ha affascinato poeti e viaggiatori, lontano dalle grandi città, dove i segni millenari dell’uomo sono seppelliti sotto la coltre verde di un meraviglioso bosco che si prende la rivincita dopo secoli di tagli e spoliazioni.

Proseguendo per Città della Pieve, soggiorneranno in un antico eremo per riconnettersi con la natura, e assisteranno alla raccolta di ortaggi freschi con un nuovo e rivoluzionario approccio dell’agricoltura “biomimica”.

A Ficulle, sulle pendici dell’Appennino, Tinto andrà alla scoperta dell’allevamento di una delle razze equine più importanti, il cavallo agricolo italiano da Tiro Pesante Rapido e racconterà una storia di famiglia, di vino e di una cantina nata nell’antico Castello della Sala.

A Parrano, Margherita condurrà il pubblico nelle Tane del Diavolo, vasto e misterioso sistema di grotte carsiche scavate dall’azione millenaria dell’acqua sulla roccia calcarea, e parlando del “Forno di Comunità”, antico manufatto di architettura rurale, per la tutela dei profumi e dei sapori di un tempo, assaggerà il pane appena sfornato e altre prelibate ricette della tradizione. Ma la Valle del Chiani non è solo terra di prodotti ed eccellenze enogastronomiche.

A Ficulle Tinto incontrerà Fabio, uno degli ultimi “cocciari”, che nel suo laboratorio artigianale custodisce un mestiere antico e crea con passione piccoli capolavori in terracotta. Finale a Parrano, per un pranzo speciale, nel bosco, circondati dalla natura e dai cavalli, e per condividere le emozioni di un viaggio giunto al termine.

“Linea Verde” è un programma di Yari Selvetella e di Lucia Gramazio, Deborah Chiappini, Giovanna Ciorciolini, Federico Oteri, Marta Santella.Produttore esecutivo Georgia Parmegiani. Regia di Diego Magini.