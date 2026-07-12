La Nazionale Italiana si affida a Paolo Maldini: è il nuovo Direttore tecnico

Calcio, Maldini dt azzurro: l’ex Milan e Nazionale ha accettato la proposta di Giovanni Malagò, che ha annunciato la nomina. Il contratto è di 4 anni

Paolo Maldini sarà il dt azzurro e il presidente del Club Italia. L’ex Milan e Nazionale ha accettato la proposta del neo presidente della Figc, Giovanni Malagò, che ha annunciato la nomina. Contratto di 4 anni. Con Maldini arriverà anche un altro ex calciatore, Leonardo: il brasiliano avrà il ruolo di advisor. “Con soddisfazione- si legge in una nota- il presidente della Figc, Giovanni Malagò, annuncia che Paolo Maldini ha accettato l’incarico di direttore tecnico della Federazione. Paolo Maldini svolgerà tale compito unitamente a Leonardo nella qualità di advisor. A Paolo Maldini Giovanni Malagò affiderà anche la presidenza del Club Italia”.

ITALIA, MALAGÒ: FELICE PER MALDINI-LEONARDO, ORA PENSIAMO A CT

“Paolo Maldini è stato da subito il mio obiettivo per sovrintendere a tutta la filiera del calcio azzurro. Abbiamo iniziato a buttare giù idee e progetti, e lui mi ha sempre detto che sarebbe stato felice e anche che avrebbe voluto coinvolgere Leonardo in questo lavoro che è una grande sfida. Adesso abbiamo sottoscritto questo impegno di 4 anni, che deve portarci al Mondiale del 2030 passando per un Europeo”. E’ il commento del presidente della Figc, Giovanni Malagò, intervenuto al Tg2 Post dopo l’annuncio di Paolo Maldini come direttore tecnico azzurro e presidente del Club Italia. Al suo fianco un altro ex calciatore, Leonardo: il brasiliano avrà il ruolo di advisor. “Ora ragioneremo sul prossimo ct dell’Italia- ha aggiunto Malagò- Lo faremo insieme, perché deve essere una scelta condivisa e non una prevaricazione del presidente federale”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)