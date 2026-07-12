Il film thriller “The Deep Dark” stasera su Rai 4: la trama

Tensione ed effetti speciali in prima serata su Rai 4 con il film thriller-horror “The Deep Dark”, ambientato in una miniera: la trama

Domenica 12 luglio 2026 alle 21.20 su Rai 4 in onda il thriller-horror “The Deep Dark”, diretto da Mathieu Turi. In Francia nel 1956, un gruppo di minatori scende in una miniera per raccogliere campioni con un professore, ma un crollo nel tunnel li imprigiona nel sottosuolo. Proseguendo la discesa, scoprono una cripta dimenticata e inavvertitamente risvegliano una creatura antica e sanguinaria sopravvissuta nelle profondità della terra.

Con Samuel Le Bihan, Amir El Kacem e Jean-Hugues Anglade, il film è un survival cupo che unisce tensione, creature realizzate con effetti speciali “vecchia scuola” e un design di grande impatto.