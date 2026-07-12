I CTRL+Z tornano con il singolo “Bugia”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “BUGIA” il nuovo singolo dei CTRL+Z per Red&Blue Music Relations distribuito da ADA Music Italy

“Bugia” è il brano più estivo e melodicamente morbido dell’album, pur mantenendo l’identità rock della band in una veste più leggera e immediata. Il pezzo racconta le contraddizioni delle relazioni nate d’estate, sospese tra desiderio autentico, frasi da love song e la consapevolezza che molte promesse possano rivelarsi soltanto “una grande bugia”. Tra immagini quotidiane e riferimenti contemporanei, il testo alterna ironia e vulnerabilità, lasciando emergere il desiderio di trasformare qualcosa di temporaneo in un legame capace di durare oltre la stagione estiva. Dal punto di vista sonoro, la canzone si muove su coordinate rock più morbide, tra atmosfere calde, melodie immediate e un ritornello dal forte impatto emotivo.

Spiega la band a proposito del brano: «Abbiamo sempre rifiutato di etichettarci in un genere o un tono che accompagni ogni nostra canzone. La vita è fatta di momenti seri, introspettivi ma anche di momenti più leggeri e divertenti e se la si vuole raccontare in musica è necessario dare spazio ad entrambi i fronti. Quando ci siamo cimentati per la prima volta nella scrittura di una canzone dall’aria più leggera ed estiva per noi tutti è stata una sfida nuova… Per fortuna ci viene piuttosto naturale non prenderci troppo sul serio ed il risultato è “bugia”».

Il videoclip di “Bugia” è un lyric video essenziale e diretto, concepito per valorizzare il messaggio del brano attraverso uno stile visivo semplice ma efficace. La scelta di una narrazione minimale riflette l’identità del gruppo e ne sottolinea la freschezza e l’immediatezza, invitando il pubblico a concentrarsi sull’ascolto e sulle parole della canzone.