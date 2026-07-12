Gli Ice Wings tornano con “Space Waits”, il quinto singolo della band: un brano che dietro un sound energico e dalle forti sfumature blues-rock, nasconde un messaggio intenso e profondamente umano

Gli Ice Wings tornano con “Space Waits”, il quinto singolo della band: un brano che dietro un sound energico e dalle forti sfumature blues-rock, nasconde un messaggio intenso e profondamente umano.

Attenzione a non lasciarsi ingannare dalla sua carica sonora. “Space Waits” racconta infatti l’angoscia, il dolore e il senso di isolamento di chi si sente diverso dagli altri e lontano dagli standard imposti dalla società.

Attraverso un testo intenso e introspettivo, il brano accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo nella sofferenza del protagonista, portando alla luce dinamiche, emozioni e fragilità spesso invisibili agli occhi di chi osserva dall’esterno.

L’aggressività del sound, l’impatto dell’introduzione di batteria e una voce potente e carica di energia rappresentano una vera e propria maschera dietro cui si celano sentimenti di vulnerabilità e disperazione. La strofa mantiene un ritmo serrato e incalzante, mentre il ritornello si apre in modo più ampio e intenso, lasciando emergere tutta la profondità emotiva del brano.

Con Space Waits, gli Ice Wings confermano la loro capacità di coniugare energia e sensibilità, dando voce a temi attuali.

Gli Ice Wings sono una band di adolescenti provenienti dal Nord Italia, uniti da una passione viscerale per la musica. Cresciuti tra scuole, corsi e associazioni musicali, hanno esplorato generi diversi fin da piccoli, sviluppando la convinzione che la musica sarebbe stata il loro destino.

Il loro percorso inizia alle scuole medie, dove si incontrano e, già allora, mostrano talento nel suonare più strumenti. Nel 2021, ancora undicenni, fondano gli Ice Wings e iniziano a dare vita al loro sound nella sala prove, tra cover e le prime canzoni inedite.

Con il tempo, la band perfeziona il proprio stile e cresce sui palchi locali, iniziando con esibizioni scolastiche e concerti in orchestre. Tra il 2023 e il 2024, l’energia e il talento degli Ice Wings conquistano il pubblico di locali e piazze, con aperture per band affermate e jam session che riscuotono sempre grande entusiasmo.

La band si compone di quattro giovanissimi musicisti: Annika De Rosa (voce) , Eleonora “Eluzz” Rasi (basso), Cedric Tommasato (batteria) e Gabriele “Gege” Rolando (chitarra).

Nel luglio 2024, gli Ice Wings firmano con l’agenzia di management Sorry Mom!, aprendo così un nuovo capitolo della loro avventura musicale.

Esordiscono a gennaio 2025 con il primo singolo “Cola Malediction”, un’ irriverente occhiata sul loro mondo e i loro spensierati meme, seguito da “ILLNESSES”, che affronta il delicato tema del bullismo e dei suoi devastanti effetti.

Il terzo singolo è “Earendel”, una power ballad dedicata alle amicizie a distanza e infine “Event Horizon”, uno sfogo verso le false amicizie.

L’ultimo, “Space Waits” è un viaggio nella sofferenza della mente, nell’angoscia e nel dolore che si provano nel sentirsi diversi, narrata dietro ad un serrato ritmo bluseggiante.

Nel frattempo il loro primo album è pronto per l’imminente uscita dopo l’estate