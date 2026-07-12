Gennarino, il cane di Affari Tuoi, saluta il pubblico e va in pensione

Gennarino, il celebre Jack Russell della trasmissione Rai Affari Tuoi, saluta ufficialmente il suo pubblico e va in pensione. La decisione coincide con il trasferimento degli studi del programma

Gennarino, il celebre Jack Russell della trasmissione Rai Affari Tuoi, saluta ufficialmente il suo pubblico e va in pensione. La decisione coincide con il trasferimento degli studi del programma condotto da Stefano De Martino, dal Teatro delle Vittorie di Roma a Milano. A spingere l’addestratore Massimo Perla e la produzione a questa scelta è l’età del cane e la necessità di tutelare il suo benessere, evitando lunghi e quotidiani spostamenti.

Il cagnolino, il cui vero nome è Seven, ha, infatti, 13 anni e mezzo. “Abbiamo ritenuto fosse giusto concludere questa esperienza- ha spiegato Perla in un’intervista al Corriere della Sera– Con il trasferimento a Milano avrebbe dovuto affrontare spostamenti quotidiani e la nostra priorità è sempre stata il suo benessere”.

Nella dinamica del gioco televisivo, trovare Gennarino all’interno di un pacco nei primi sei tiri garantiva al concorrente un premio extra in gettoni d’oro. Ma al di là del meccanismo economico, il suo ingresso in studio era diventato uno dei momenti più seguiti dal pubblico.

Oltre alla striscia quotidiana di Rai 1, Seven vanta una carriera nel cinema e nella fiction, avendo preso parte a produzioni al fianco di attori come Claudia Gerini e Rocco Schiavone. Negli studi Rai ha invece stretto un legame particolare con Stefano De Martino. “Tra loro si è instaurata un’intesa particolare. Nei momenti di pausa tra una registrazione e l’altra giocavano insieme”, ha concluso l’addestratore. Ora ad attendere Gennarino c’è una quotidianità in famiglia, lontano dai riflettori.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)