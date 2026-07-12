Fuori “Difetti di fabbrica”, il primo album di Kanestri

Disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in formato cd e vinile “Difetti di fabbrica”, il primo album di Kanestri dal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “Me lo so aggiustare”

“Me lo so aggiustare” è il nuovo singolo di Kanestri, scelto come focus track dell’album d’esordio “Difetti di fabbrica”. Con questo lavoro, il cantautore marchigiano traccia un percorso ancora più profondo all’interno del proprio universo emotivo e sonoro. Il brano si sviluppa su coordinate rock dirette e vulnerabili: una produzione energica e travolgente, caratterizzata da chitarre distorte graffianti, una sezione ritmica incalzante e un ritornello pop-rock immediato e potente. Al centro della narrazione resta l’amore, vissuto nei suoi contrasti, nelle sue rotture e nella voglia di ricominciare: una scintilla vitale, nostalgica e universale da cui prende forma l’intera produzione artistica dell’autore.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scelto ‘Me lo so aggiustare’ come focus track del disco perchè è una canzone che per me contiene la soluzione: dar voce ai sogni per trasformare un dolore in una nuova possibilità di ripartenza, per ricostruirsi. Si racconta la fine di una storia amore, tra nostalgia, rabbia e voglia di rimettere insieme i pezzi di quello che resta. E in quel momento, per non avere ne vincitori ne vinti, bisogna essere capaci di guardare oltre e trovare il nostro modo di aggiustare le cose.”

Il videoclip di “Me lo so aggiustare” è stato girato a Senigallia — città d’origine del cantautore marchigiano — tra la celebre spiaggia di velluto e un campetto da basket, il video è diretto da Andeola Mejia. La clip vede Matteo (alias Kanestri) alle prese con due versioni di se stesso: quella che cerca in ogni modo di fare canestro, anche nelle condizioni più proibitive, e quella che rappresenta la sua vecchia vita.

Nella creatività di Kanestri, in netta contrapposizione con la sua vena poetica, c’è sempre spazio per un lato ironico e giocoso: il famoso “non prendersi troppo sul serio”. Questo videoclip ne è la prova lampante. Basta un’idea, la voglia di mettersi in gioco e la determinazione nel lavorare per un obiettivo.

Con “Me lo so aggiustare”, Kanestri si conferma un artista autentico, capace di mettersi a nudo e fare i conti con se stesso senza filtri.