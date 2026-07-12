“Elsbeth”, spin-off delle serie americane “The Good Wife” e “The Good Fight”, su Rai 2: la trama

In prima visione assoluta, domenica 12 luglio alle 21 su Rai 2, va in onda “Elsbeth” – terza stagione, spin-off delle serie americane di successo “The Good Wife” e “The Good Fight”

In prima visione assoluta, domenica 12 luglio alle 21 su Rai 2, va in onda “Elsbeth” – terza stagione, spin-off delle serie americane di successo “The Good Wife” e “The Good Fight”. Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tascioni che si è trasferita nella sfavillante New York per aiutare la polizia nelle indagini.

Nel primo episodio, dal titolo “Ci vuole del fegato”, Elsbeth indaga su un biohacker il cui chiodo fisso è vivere per sempre in salute. Nell’episodio intitolato “Un capello nel sugo”, Elsbeth entra nel mondo splendente e competitivo dello spettacolo per indagare sulla morte di un produttore di parrucche. Mentre in “Omicidio 6 orizzontale”, la scena del delitto è un torneo annuale di parole crociate dove un partecipante, in preda alla gelosia, commette un omicidio. Il caso distrae per qualche giorno Elsbeth dal dubbio ossessivo se Alec sia davvero sincero come sembra.

Tra gli interpreti: Carrie Preston, Carra Patterson e Wendell Pierce.