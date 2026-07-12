CASX: il nuovo singolo è “Stockholm Syndrome”

Esce in radio e online “Stockholm Syndrome”, il nuovo brano di CASX, che inaugura una nuova fase artistica del suo progetto

Esce “Stockholm Syndrome”, il nuovo brano di CASX, che inaugura una nuova fase artistica del suo progetto. Dopo una pausa di diverso tempo torna infatti con una direzione diversa, in una dimensione più internazionale con questo singolo in inglese.

Stockholm Syndrome racconta il confine sottile tra amore, ossessione e proiezione. Ispirato a una relazione mai realmente vissuta, il brano nasce da un colpo di fulmine rimasto sospeso nel tempo: sei anni di incontri mancati, distanze e ritorni che hanno trasformato una possibilità in un’idea.

CASX racconta a proposito di Stockholm Syndrome: “Attraverso la metafora della sindrome di Stoccolma, la canzone esplora il momento in cui non si sa più se si è innamorati di una persona o dell’immagine che ci si è costruiti di lei. Un limbo emotivo che diventa una prigione mentale, dove l’illusione finisce per essere più potente della realtà.”

Is this love or Stockholm Syndrome?