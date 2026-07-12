Assorbenti gratis a scuola in Campania: approvata la mozione in Consiglio regionale

Assorbenti gratis a scuola in Campania: “Se gli uomini avessero il ciclo sarebbero già gratis” è la provocazione del consigliere regionale campano

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato una mozione che prevede la distribuzione gratuita di prodotti igienici femminili all’interno delle scuole del territorio. Il provvedimento mira a contrastare la cosiddetta period poverty (la povertà mestruale), garantendo l’accesso ai dispositivi sanitari essenziali alle studentesse.

A sollevare il dibattito politico e mediatico è stata, in particolare, la dichiarazione del consigliere regionale Davide D’Errico, promotore dell’iniziativa. “Se il ciclo mestruale l’avessero avuto gli uomini, molto probabilmente i prodotti igienici sarebbero già stati gratuiti nel nostro Paese“, ha dichiarato D’Errico, sottolineando il ritardo culturale e legislativo sul tema della parità di genere e della salute femminile.

“Secondo il rapporto sulla giustizia mestruale di We World e Ipsos in Italia una donna su sei non riesce a garantirsi questo servizio. Cosa fanno nel mondo? In Scozia, per esempio, nel 2022 hanno approvato una norma per cui assorbenti e tamponi sono gratis nelle farmacie, nelle scuole, negli ospedali. In Spagna nel 2023 hanno previsto addirittura per legge un congedo mestruale e appunto i prodotti di igiene femminile sono gratuiti“. E in Italia? “In Italia- ha quindi ricordato D’Errico- nel 2024 abbiamo alzato l’Iva dal 5 al 10%. Io ritengo una questione di dignità e di parità provare ad attuare un progetto pilota in Regione Campania per concedere quantomeno alle ragazze delle scuole primarie e secondarie di questa regione i prodotti igienici femminili a titolo gratuito. Credo che possa essere una questione di grande dignità, di grande parità, di giustizia”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)