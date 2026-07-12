“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta il lavoro e l’impegno di tanti marittimi nel mondo

Alla Domenica del Mare è dedicata la puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 12 luglio alle 10.15 su Rai 1

Ogni anno, la Chiesa dedica la seconda domenica del mese di luglio al mare: un’occasione per ricordare il lavoro e l’impegno di tanti marittimi nel mondo, ma anche le sfide quotidiane e il rischio di una crescente solitudine che spesso accompagnano le loro vite. Proprio alla Domenica del Mare è dedicata la puntata di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 12 luglio alle 10.15 su Rai 1.

Lorena Bianchetti ne parla con i suoi ospiti: il capitano di fregata della Marina Militare Alessandro Busonero, Monica Garzitto, referente del Centro Stella Maris di Porto Nogaro e, in collegamento dalle Isole Tremiti, don Dino Iacovone. In un viaggio attraverso l’Italia, vengono raccontate storie ed esperienze di chi ha vissuto e vive il mare come passione, casa, scuola e occasione di riscatto, con attenzione ai progetti dedicati alle nuove generazioni e alla tutela dell’ambiente marino. Non manca uno sguardo all’arte, con i meravigliosi mosaici della Basilica di Aquileia che ricordano il rapporto tra la Chiesa e il mare, un legame indissolubile che si rinnova nei secoli.

Nel corso della puntata troverà spazio anche la rubrica “Chiesa in viaggio”: Paolo Balduzzi presenterà l’agenda del Papa e della Chiesa italiana e con Luca Ciciriello si andrà a Cervia per raccontare lo Sposalizio del Mare, una tradizione antichissima, il matrimonio tra l’Adriatico e la città. Ma si parlerà anche delle attività che l’ufficio per l’Apostolato del mare organizza nel porto di Ravenna.

A seguire alle 10.55, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai 1, trasmessa questa domenica dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore, a Vasto.

E poi alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Castel Gandolfo.

“A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.