Wimbledon, Sinner travolge Djokovic e vola in finale: ora la sfida a Zverev

Wimbledon 2026: finale raggiunta da Jannik Sinner, che ha battuto in tre set Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4

Il ‘re’ di Wimbledon difenderà il suo trono. Finale raggiunta da Jannik Sinner, che ha battuto in tre set Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, mettendo in mostra un tennis solido ed efficace, a cominciare dal servizio. Niente da fare per Nole contro il numero 1 al mondo, e rivincita Slam per l’azzurro dopo la sconfitta proprio in semifinale in Australia contro il serbo.

Sinner, campione in carica sull’erba di Londra, è il primo italiano (e il terzo giocatore in attività) ad avere raggiunto la finale di Wimbledon più di una volta. Inoltre, è adesso anche aritmeticamente qualificato per le Atp Finals di Torino. Domenica la finale contro il tedesco Alexander Zverev, che si è imposto in tre set sul britannico Arthur Fery.

SINNER: STRAORDINARIO TORNARE IN FINALE

“Tornare in finale è straordinario. Grazie a tutti i tifosi per essere venuti, l’atmosfera è straordinaria, è bellissimo per me poter giocare ancora una finale qui, nel torneo più speciale del mondo”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria. “Novak ha dimostrato di essere ancora un’ispirazione per le giovani generazioni” ha detto l’azzurro nelle parole riportate da supertennis.

“Abbiamo sempre giocato partite lottate. Mi aveva battuto in semifinale in Australia- ha ricordato l’azzurro- Ho cercato di cambiare un paio di cose, ma sull’erba non è semplice. Al turno precedente ha giocato una partita incredibile contro Felix Auger-Aliassime, che tutti ricorderemo. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene mi ha aiutato. Djokovic è il miglior giocatore in risposta nel tennis, ho provato a mischiare le carte. Sono molto felice della mia prestazione“.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)