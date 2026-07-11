Viaggio in Calabria per “A sua immagine” oggi su Rai 1

Nuovo appuntamento, sabato 11 luglio, con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda alle 16.00 su Rai 1. Nella puntata Lorena Bianchetti andrà in Calabria, a scoprire la Riviera dei Cedri. Si tratta della zona più settentrionale della regione, affacciata sul Tirreno, da Scalea a Praia a Mare. E il mare calabrese, con le sue meraviglie, sarà uno dei protagonisti del programma. Si andrà dalla grotta dell’Arcomagno all’Isola di Dino, per scoprire una serie di luoghi spettacolari e suggestivi, arricchiti dalle testimonianze di chi, nel mare, sa cogliere la meraviglia del creato, e spunti per riflessioni più profonde.

Un racconto che andrà oltre le bellezza della natura: tutta la zona è stata al centro della missione dei monaci basiliani, che hanno lasciato le loro tracce nei dipinti bizantini; inoltre, Scalea è città dedicata a Maria, San Nicola Arcella porta nel nome la devozione a un santo , e Praia a Mare, tappa finale della trasmissione, ospita il Santuario della Madonna della Grotta, che quest’anno celebra i settecento anni dalla fondazione, e che costituisce il centro spirituale di questa parte del nostro Meridione. Fra storia, fede e bellezza “A Sua immagine” ancora una volta vuole essere occasione di conoscenza dell’Italia, delle sue tradizioni di fede, delle sue meraviglie, delle sue peculiarità.

Per “Le Ragioni della Speranza” prosegue il pellegrinaggio in bicicletta di don Giordano Goccini e di un gruppo di giovani lungo il Cammino di San Colombano. La seconda tappa conduce i pellegrini da Lecco al Parco Adda Nord, fino a Vaprio d’Adda, seguendo il corso del fiume che, nei secoli, ha rappresentato un confine ma anche una via di incontro tra popoli, culture e territori. Il viaggio offrirà l’occasione per riscoprire il profondo legame tra l’uomo e il creato, riflettendo sull’importanza di custodire la natura come dono da preservare per le generazioni future. Lungo il percorso emergerà anche il rapporto tra il territorio dell’Adda e il Cammino di San Colombano, attraverso l’esperienza dell’Ecomuseo Adda di Leonardo. Racconteranno come il fiume sia un elemento capace di unire comunità e terre diverse, proprio come il cammino del santo irlandese continua ancora oggi a creare legami tra persone, luoghi e culture. La puntata si conclude a Vaprio d’Adda, dove un’antica chiesa dedicata a San Colombano racconta del suo passaggio e mostra la raffigurazione più fedele del santo. “A Sua Immagine” è anche online su RaiPlay.