Vasco Rossi da record: polverizzati 550mila biglietti per il “Giubileo” 2027

Vasco Rossi da record: polverizzati 550mila biglietti in 30 minuti per il “Giubileo” del 2027. “Il limite non è mai il pubblico, ma la capienza degli stadi. Se sarà possibile, nei prossimi mesi verranno messi in vendita ulteriori posti”

Soltanto 30 minuti. Questo il tempo che è bastato ai fan di Vasco Rossi per polverizzare 550mila biglietti e assicurarsi un posto al “Giubileo” del rocker, la residency del rocker all’Olimpico di Roma in programma a giugno 2027. La corsa ai ticket era già esplosa con le prevendite. Oggi, all’apertura della vendita generale, il popolo dell’artista ha completato l’opera.

E non è finita qui. “Le richieste continuano ad arrivare senza sosta e confermano ciò che da anni accompagna ogni annuncio di Vasco: il limite non è mai il pubblico, ma la capienza degli stadi. Se sarà possibile, nei prossimi mesi verranno messi in vendita ulteriori posti, compatibilmente con le disponibilità dell’Olimpico”, fa sapere Live Nation Italia comunicando il risultato di oggi.

“Le potenzialità di Vasco superano da tempo le capienze disponibili- commenta Roberto De Luca, Presidente di Live Nation Italia-. La domanda continua a crescere e ogni volta ci confrontiamo con un limite che non è quello del pubblico, bensì quello degli spazi. Per quest’anno va bene così”.

VASCO APRIPISTA CON LA SUA RESIDENCY

La corsa ai biglietti restituisce un tassello di una storia fatta di canzoni, emozioni e un legame profondo tra Vasco e i suoi fan che – ad ogni concerto – continuano a riempire gli stadi con la stessa passione di sempre. E non potevano mancare nell’anno della festa nazionale per i 50 anni di carriera del rocker, il quale – all’Olimpico – scriverà una pagina di storia, inaugurando la più grande residency mai realizzata in Italia. “Sono uno che, se non le trova aperte, le porte le sfonda. E quando una strada non c’è, se la inventa. Io sono un apripista”, ha scritto non a caso Vasco su Ig.

Le date del Giubileo di Vasco sono state svelate il 18 giugno a Bari, al termine di una campagna teaser diventata virale sui social durante il trionfale tour 2026. Da quel momento è stato chiaro che non si trattava semplicemente di una serie di concerti, ma di un evento destinato a segnare un prima e un dopo nella storia della musica live italiana.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)