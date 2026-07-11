Su Rai 2 torna “Felicità”, La Stagione della Pace

Torna da sabato 11 luglio su Rai 2 alle 12.00, “Felicita’” il programma ideato e condotto da Pascal Vicedomini che, giunto alla settima edizione, accompagnerà il pubblico in un viaggio nell’Italia della cultura, del turismo e dello spettacolo, con prestigiose tappe internazionali. Il sottotitolo dell’edizione 2026, “La Stagione della Pace”, rappresenterà il filo conduttore di un racconto televisivo dedicato alla bella stagione italiana, vissuta come tempo di dialogo, incontro e speranza in un momento storico profondamente segnato dai conflitti internazionali. Attraverso la cultura, il cinema, la musica, il teatro, l’informazione, il benessere e il turismo, “Felicità” racconterà un’estate che continua a unire persone, culture e territori, riaffermando il valore universale dell’arte e della bellezza come strumenti di dialogo e di pace.

Il viaggio prenderà il via da Roma per proseguire nelle grandi capitali italiane e internazionali del turismo e della cultura: Venezia, Capri, Porto Cervo, Taormina, Ischia, Firenze, Milano, Sanremo, Torino, Rimini, Castel Gandolfo, Fasano, oltre a numerose altre località simbolo dell’estate italiana.

Il racconto si estenderà, inoltre, ad alcune delle mete più iconiche del Mediterraneo e d’Europa, come Cannes, Ibiza e Mykonos, palcoscenici di importanti appuntamenti culturali, cinematografici e mondani.

Anche quest’anno Felicità offrirà un viaggio tra i più importanti festival, le grandi manifestazioni all’aperto, gli eventi nelle piazze, le rassegne cinematografiche, gli spettacoli musicali e gli appuntamenti dedicati alla cultura, al benessere e alle eccellenze del Made in Italy, con interviste esclusive ai protagonisti del cinema, della televisione, della musica, del teatro, dello sport, dell’informazione e della società civile.

Tra gli ospiti annunciati il Cardinale Gianfranco Ravasi, il Cardinale José Tolentino de Mendonça, l’artista Marina Abramović, il Premio Oscar Gabriele Salvatores, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Luca Argentero, Can Yaman, Ronn Moss, Pietrangelo Buttafuoco, Tony Renis, Vittorio Grigolo, Stefano Bollani e Valentina Cenni, Gigi D’Alessio, Robin Thicke, Sal Da Vinci, Ermal Meta, il professor Walter Longo, il campione del mondo Ciccio Graziani, Paolo Belli, Andrea Delogu, Ema Stokholma, Silvia Salemi, Andrea Roncato e numerosi altri protagonisti italiani e internazionali che saranno annunciati nel corso della stagione.

Nel segno della continuità editoriale del programma, tornerà anche quest’anno, il professor Pietro Lorenzetti, con il suo spazio dedicato al benessere, alla prevenzione e alla longevità, per raccontare come vivere meglio e più a lungo attraverso corretti stili di vita e le più recenti acquisizioni della ricerca scientifica.

Ad affiancare Pascal Vicedomini nel racconto della stagione saranno quattro inviati speciali: la modella italo-cubana Maylin Aguirre, l’attrice Antonella Salvucci e gli attori Aurelio Amato e Graziano Scarabicchi, protagonisti di collegamenti, interviste e reportage dalle località più prestigiose del tour.

Con il suo stile inconfondibile, fatto di grandi incontri, racconti dal territorio e attenzione alle eccellenze culturali e turistiche, “Felicità” confermerà la propria vocazione a essere una delle principali vetrine televisive dell’estate italiana, raccontando il Paese attraverso i suoi eventi, i suoi protagonisti e le sue straordinarie destinazioni. La settima edizione rinnoverà così la missione del programma: promuovere l’immagine dell’Italia nel mondo, valorizzarne il patrimonio artistico, culturale e turistico e diffondere, attraverso il linguaggio universale dello spettacolo e della cultura, un forte messaggio di dialogo, amicizia e pace.

La prima puntata riunirà protagonisti della televisione, dello sport, dell’economia e dell’impresa italiana. Tra gli ospiti, Ciccio Graziani, protagonista del racconto televisivo su Rai 1 della FIFA World Cup 2026, che parlerà del calcio come linguaggio universale capace di unire. Sul fronte italo-americano, Pascal Vicedomini incontrerà Stefano Lucchini, presidente dell’American Chamber of Commerce in Italy e voce autorevole delle relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti. Per il cinema e la televisione, spazio ad Andrea Delogu, protagonista di una stagione intensa tra piccolo e grande schermo, in vista della conduzione dei Tim Summer Hits su Rai 1.

Tra le presenze femminili, anche Ema Stokholma, reduce da una stagione di successo su Rai2 e Rai Radio2. Musica ed energia con Paolo Belli, impegnato nel tour estivo che precederà il ritorno di Ballando con le Stelle. Il gusto e la tradizione saranno raccontati dagli chef Daniele e Danilo, mentre il mondo del lifestyle e delle nuove generazioni sarà affidato, come sempre, al professor Pietro Lorenzetti.

Molto atteso anche il ritorno di Maylin Aguirre, la modella italo-cubana che spazierà tra incontri con gli ospiti e approfondimenti con gli esperti dello show. Uno sguardo alla cultura arriverà con Massimo Coppola, direttore Cultura di Intesa Sanpaolo, mentre il rapporto tra sport, impresa e Made in Italy sarà al centro dell’intervento del presidente di Givova, Giovanni Acanfora.