“Passaggio a nord ovest” su Rai 1 tra l’Arizona e Aquisgrana

Partirà con l’esplorazione di uno dei paesaggi più misteriosi del Nord America, l’Antelope Canyon, in Arizona, la nuova puntata di “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 11 luglio alle 15.00 su Rai1. L’Antelope Canyon è un luogo che ha gole strette a forma di spirale e strati di diverse sfumature di arancione: dal basso si intravede il cielo, e dall’alto cadono la luce e i granelli di sabbia. Un regno geologico incantato, nato soprattutto grazie alle potenti alluvioni che hanno plasmato il paesaggio per millenni.

Alberto Angela visiterà poi il Castello di Miramare, che domina il Golfo di Trieste: qui la ricchezza dei profumi e dei colori mediterranei, l’abbagliante architettura, si combinano in una sintesi perfetta tra arte e natura. Eretto da Massimiliano d’Asburgo, fratello minore dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria, divenne ben presto uno dei luoghi prediletti dalla principessa Sissi.

La cattedrale di Aquisgrana viene fatta erigere, invece, dall’imperatore Carlo Magno nel 786 sugli antichi resti delle terme romane. La chiesa ha una pianta ottagonale a immagine della basilica italiana di San Vitale a Ravenna ed è un capolavoro architettonico in cui regna l’equilibrio delle sue proporzioni. Unisce lo stile carolingio, gotico e barocco in un tripudio di marmi e mosaici che hanno permesso alla cattedrale di entrare nella lista dei patrimoni tutelati dall’Umesco.

Poi, un viaggio a Buenos Aires, la capitale dell’Argentina, dove si respira ovunque un’atmosfera europea, e per una buona ragione: la città ha accolto molte persone dal “Vecchio Continente”. Ma più che di architettura, Buenos Aires vive di un altro patrimonio: ogni quartiere pulsa al ritmo del tango e l’eredità di questa musica da ballo è coltivata ovunque. La rubrica “Passaggio alla Mostra”, infine, porterà il pubblico a Venezia per “Peggy Guggenheim a Londra. Nascita di una collezionista”, la più ampia esposizione mai realizzata in ambito museale dedicata all’esperienza londinese della celebre mecenate Peggy Guggenheim e alla sua prima galleria, Guggenheim Jeune, attiva tra il 1938 e il 1939. La mostra ricostruisce un capitolo decisivo nella formazione di Peggy Guggenheim, destinato a orientarne in modo definitivo il ruolo di collezionista e sostenitrice dell’arte del Novecento.

“Passaggio a nord ovest” è anche online su RaiPlay.it