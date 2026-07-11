“Musica Mia” con Marco Conidi e Lorella Boccia da Bassano a Verona sul ponte della musica

Marco Conidi e Lorella Boccia percorreranno un ponte ideale che unisce Bassano del Grappa e Verona, fatto di cori, di musica e di voci straordinarie in “Musica Mia”

Marco Conidi e Lorella Boccia percorreranno un ponte ideale che unisce Bassano del Grappa e Verona, fatto di cori, di musica e di voci straordinarie in “Musica Mia”, in onda sabato 11 luglio alle 17.55 su Rai 1. A Bassano i conduttori incontreranno il coro degli Alpini, che proprio sul ponte del Palladio simbolo della città, intonerà alcuni canti tipici e la cantautrice Francesca Michielin, che è tornata a vivere in quei luoghi e ha voluto ritrovare la scuola di musica che tanti anni fa la preparò al successo.

A Verona, Marco Conidi e Lorella Boccia ascolteranno le note di Chiara Galiazzo voce eccellente del panorama veneto e con un tuffo nel passato faranno conoscere al pubblico le vicende dei Sonhora, duo che nel 2008 ha vinto la sezione Giovani del Festival di Sanremo con il brano L’amore. In conclusione, insieme ai Contrada Lorì, band folk che canta in dialetto veronese, ammireranno la grande bellezza della città di Giulietta.

“Musica Mia” condotto da Marco Conidi e Lorella Boccia con la partecipazione di Ambrogio Sparagna ed Edoardo Sylos Labini, è un programma di Andrea Caterini, a cura di Valentina Loreto, produttori esecutivi Alessandra Badioli e Sonia Marcantuono.