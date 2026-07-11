Milano protagonista di “Urban Green – Racconti di sostenibilità”

Nella settima e ultima puntata di “Urban Green – Racconti di sostenibilità”, il programma che racconta le trasformazioni delle città italiane e le sfide legate al loro sviluppo sostenibile, in onda sabato 11 luglio alle 10.15 su Rai 2

Nella settima e ultima puntata di “Urban Green – Racconti di sostenibilità”, il programma che racconta le trasformazioni delle città italiane e le sfide legate al loro sviluppo sostenibile, in onda sabato 11 luglio alle 10.15 su Rai 2 , Bianca Maria Santoro e Andrea Lo Cicero saranno a Milano, metropoli simbolo della trasformazione urbana e della transizione ecologica in Italia.

A bordo della Citroën C5 Elettrica, i conduttori racconteranno una città in cui innovazione e memoria convivono: dalla rigenerazione di grandi aree come CityLife ai nuovi modelli di gestione sostenibile degli spazi urbani e del verde. La puntata approfondirà anche i temi dell’economia circolare e dell’innovazione industriale attraverso l’esperienza di Greenthesis nel recupero dei materiali da pannelli fotovoltaici a fine vita. Spazio anche al ruolo delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale nei processi di trasformazione urbana.

Milano chiuderà così il viaggio di “Urban Green”, restituendo il ritratto di una città che integra sviluppo, sostenibilità e qualità della vita, trasformando la complessità urbana in un laboratorio concreto di futuro.