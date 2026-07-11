“Linea Verde Sentieri” su Rai 1 nel Cammino di San Giacomo da Caltagirone a Capizzi

Nella puntata di “Linea Verde Sentieri” in onda sabato 11 luglio alle 12.30 su Rai 1, Lino Zani e Giulia Capocchi andranno alla scoperta di una Sicilia inedita

Nella puntata di “Linea Verde Sentieri” in onda sabato 11 luglio alle 12.30 su Rai 1, Lino Zani e Giulia Capocchi andranno alla scoperta di una Sicilia inedita, lontana dalle rotte del turismo: quella dell’entroterra. Paesaggi magnifici immersi in un’atmosfera incantata, pieni di storia e di storie, uniti da un cammino, quello di San Giacomo, che da Caltagirone arriva nel paese montano di Capizzi. Un percorso lungo 130 km ispirato al Cammino di Santiago di Compostela che attraverso sei tappe, porterà il pubblico nel lato più autentico di questa isola, un tempo chiamata Trinacria.

Per ogni tappa ci sarà un tesoro da scoprire: Caltagirone con le sue ceramiche, il tombolo di Mirabella Imbaccari, i mosaici di Piazza Armerina, nella Villa Romana del Casale, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, il sito archeologico di Morgantina; le miniere di Assoro e le granite di Aidone. Attraversando questi piccoli paesi arroccati sulle alture, i due conduttori avranno modo di apprezzare il calore umano degli isolani, sempre ben disposti a offrire loro assistenza, cibo e scambiare qualche parola. Un viaggio sulla rotta jacopea, volto a riscoprire la vita quotidiana delle comunità locali e i paesaggi di un’isola che parla di memoria e spiritualità. La puntata è stata realizzata in collaborazione con la Regione Siciliana nell’ambito della convenzione con Rai Com.

“Linea Verde Sentieri” è un programma di Lino Zani, Stefano Maria Gallo, Stefania Bove, Silvia Liberato, Marco Papola, Marta Saviane. Produttore esecutivo Daniela Rainaldi. Regia di Roberto Valdata.