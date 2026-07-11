“Linea Blu-Porti d’Italia” con Donatella Bianchi e Livio Beshir su Rai 1 oggi è a Catania

Tappa in Sicilia alla scoperta delle eccellenze tecnologiche di Catania, del suo porto e della sua costa per “Linea Blu – Porti d’Italia”, il programma di Rai 1

Tappa in Sicilia alla scoperta delle eccellenze tecnologiche di Catania, del suo porto e della sua costa per “Linea Blu – Porti d’Italia”, il programma, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale e condotto da Donatella Bianchi e Livio Beshir, in onda sabato 11 luglio alle 14.00 su Rai 1. Il percorso prenderà il via da Aci Trezza, dove Donatella navigherà fino alla Timpa di Acireale, un viaggio sospeso tra la forza della terra e i miti dell’Odissea che avvolgono i Faraglioni dei Ciclopi e l’Isola Lachea. Parallelamente, Livio Beshir racconterà l’anima di questo borgo marinaro attraverso i volti e le storie di vita vissuta dei suoi abitanti, segnati dal sale e dalla tradizione.

Le telecamere si sposteranno, poi, nel vivo dello scalo portuale di Catania. Qui, Donatella salirà a bordo della “Eco Barcelona”, una delle navi cargo più grandi al mondo. Livio incontrerà, invece, la responsabile della sicurezza per i flussi turistici diretti verso le mete più suggestive di questa parte della Sicilia. La puntata proseguirà tra le atmosfere del colorato e caratteristico mercato del pesce, uno dei più spettacolari del Mediterraneo, per poi addentrarsi nei comparti industriali e tecnologici del porto.

Si parlerà della produzione di cavi sottomarini chilometrici e delle tecnologie d’avanguardia impiegate per il contrasto agli sversamenti di idrocarburi in mare. Infine, i due conduttori si sposteranno a nord di Catania per scoprire le piattaforme leggere e sostenibili che si allungano sulle rocce laviche, una soluzione ecologica unica in Italia per l’accesso dei bagnanti al mare. Ultima tappa all’acquedotto di Santa Tecla, alla scoperta dell’acqua purissima che scorre silenziosa dall’Etna da millenni.