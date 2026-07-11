“Lamborghini – The man behind the legend” di Bobby Moresco stasera su Rai Movie: la trama

“Lamborghini – The man behind the legend” di Bobby Moresco con Frank Grillo, Gabriel Byrne, Mira Sorvino stasera su Rai Movie: la trama

Sabato 11 luglio 2026 alle 21.20, Rai Movie trasmette “Lamborghini – The Man behind the Legend”: dai trattori alle supercar, la storia di un grande imprenditore italiano. Subito dopo la Seconda guerra mondiale il giovane Ferruccio Lamborghini mette anima e cuore in un progetto visionario: fondare una fabbrica di trattori. Non senza difficoltà riuscirà ad avere successo e a rivolgersi a Enzo Ferrari per avviare una collaborazione. Ma Ferrari rifiuta e, da allora, la sfida di Ferruccio sarà quella di costruire macchine più belle e veloci di quelle di Maranello. Tratto dalla biografia scritta dal figlio di Ferruccio, Tonino, un film completo e ambizioso che rievoca non solo un personaggio, ma anche un mondo e un’epoca del nostro Paese. La regia è di Bobby Moresco. Nel cast: Frank Grillo, Romano Reggiani, Gabriel Byrne, Mira Sorvino.