Il film “I delfini” stasera su Rai Storia: ecco la trama

Stasera su Rai Storia il film “I delfini” (1960), capolavoro di Francesco Maselli incentrato sull’alta borghesia di provincia: la trama
Un ritratto dell’alta borghesia della provincia italiana dei primi anni Sessanta: lo tratteggia Francesco Maselli nel film “I delfini” in onda sabato 11 luglio 2026 alle 21.30 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Fedora, una giovane di umili origini, entra in contatto con un gruppo di giovani borghesi. Riuscirà a farsi sposare da uno di questi ma, nonostante ciò, verrà umiliata per la sua condizione sociale. Presentato alla XXI edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, “I delfini” è interpretato da Antonella Lualdi, Claudia Cardinale, Tomas Milian, Gérard Blain, Betsy Blair, Germana Paolieri.