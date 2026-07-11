Disponibile anche in lingua originale, “Hannibal” stasera su Rai 4: la trama del film

Prima serata da brividi su Rai 4: Anthony Hopkins torna nel ruolo del dottor Lecter nel film “Hannibal”, ecco la trama

Il sequel cinematografico de “Il silenzio degli innocenti”, tratto dal romanzo di Thomas Harris e diretto da Ridley Scott. Sabato 11 luglio 2026 alle 21.20 Rai 4 propone “Hannibal”. Dieci anni dopo gli eventi narrati nel film del 1991, l’agente dell’FBI Clarice Starling, interpretata da Julianne Moore, deve affrontare di nuovo l’astuto Lecter, latitante tra l’Europa e gli Stati Uniti.

Mentre un uomo ricco e vendicativo, sopravvissuto agli attacchi precedenti di Lecter, trama una vendetta personale, Starling cerca di fermare il cannibale prima che sia troppo tardi. Anthony Hopkins torna nel ruolo del celebre dottor Hannibal Lecter, uno dei più inquietanti e affascinanti serial killer della storia del cinema, in una storia che mescola gli elementi dell’horror psicologico e del crime investigativo, esplorando il rapporto pericoloso tra cacciatore e preda. Domenica 18 gennaio si prosegue con il prequel “Hannibal Lecter-Le origini del male”.