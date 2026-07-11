“Cinema e Luce” con Elena Ballerini su Rai 3 oggi è nel Lazio

Terza tappa di “Cinema e Luce”, il programma con Elena Ballerini dedicato ai luoghi che hanno fatto da sfondo alla grande storia del cinema italiano. La terza puntata, dal titolo “Lazio. Dalle montagne al mare”

Terza tappa di “Cinema e Luce”, il programma con Elena Ballerini dedicato ai luoghi che hanno fatto da sfondo alla grande storia del cinema italiano. La terza puntata, dal titolo “Lazio. Dalle montagne al mare” – in onda sabato 11 luglio alle 15.25 su Rai 3 – accompagna gli spettatori alla scoperta di un territorio ricco di paesaggi, storia, cultura e suggestioni cinematografiche. L’itinerario prende il via dai Monti Ausoni, con una tappa a Castro dei Volsci, patria dell’indimenticabile Nino Manfredi, per proseguire a Fontana Liri, altro borgo profondamente legato alla storia del cinema italiano.

Un percorso tra memoria e tradizione italiana che racconta il legame tra questi luoghi e alcuni dei protagonisti più amati del grande schermo. Ed ancora, borghi di straordinario fascino come Itri e Sermoneta, quest’ultima scelta nel corso degli anni come set naturale di numerose produzioni cinematografiche e televisive. Lo straordinario Giardino di Ninfa, considerato tra i giardini più belli del mondo, dove natura, arte e storia si fondono in uno scenario di rara bellezza.

Dalle montagne il racconto si sposta verso il litorale laziale, attraversando alcune delle località più affascinanti del Mediterraneo: Sperlonga, Terracina, Sabaudia e il Circeo, luoghi che hanno ispirato registi, attori e sceneggiatori. Un momento particolarmente emozionante della puntata sarà dedicato ad Anna Magnani e al suo profondo legame con il Circeo, fino alla visita del luogo dove riposa una delle più grandi interpreti della storia del cinema italiano, simbolo di autenticità, passione e talento riconosciuto in tutto il mondo.