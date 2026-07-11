“Cinema e Luce” con Elena Ballerini su Rai 3 oggi è nel Lazio


Terza tappa di “Cinema e Luce”, il programma con Elena Ballerini dedicato ai luoghi che hanno fatto da sfondo alla grande storia del cinema italiano. La terza puntata, dal titolo “Lazio. Dalle montagne al mare”

cinema e luce

Terza tappa di “Cinema e Luce”, il programma con Elena Ballerini dedicato ai luoghi che hanno fatto da sfondo alla grande storia del cinema italiano. La terza puntata, dal titolo “Lazio. Dalle montagne al mare” – in onda sabato 11 luglio alle 15.25 su Rai 3 – accompagna gli spettatori alla scoperta di un territorio ricco di paesaggi, storia, cultura e suggestioni cinematografiche. L’itinerario prende il via dai Monti Ausoni, con una tappa a Castro dei Volsci, patria dell’indimenticabile Nino Manfredi, per proseguire a Fontana Liri, altro borgo profondamente legato alla storia del cinema italiano.

Un percorso tra memoria e tradizione italiana che racconta il legame tra questi luoghi e alcuni dei protagonisti più amati del grande schermo. Ed ancora, borghi di straordinario fascino come Itri e Sermoneta, quest’ultima scelta nel corso degli anni come set naturale di numerose produzioni cinematografiche e televisive. Lo straordinario Giardino di Ninfa, considerato tra i giardini più belli del mondo, dove natura, arte e storia si fondono in uno scenario di rara bellezza.

Dalle montagne il racconto si sposta verso il litorale laziale, attraversando alcune delle località più affascinanti del Mediterraneo: Sperlonga, Terracina, Sabaudia e il Circeo, luoghi che hanno ispirato registi, attori e sceneggiatori. Un momento particolarmente emozionante della puntata sarà dedicato ad Anna Magnani e al suo profondo legame con il Circeo, fino alla visita del luogo dove riposa una delle più grandi interpreti della storia del cinema italiano, simbolo di autenticità, passione e talento riconosciuto in tutto il mondo.